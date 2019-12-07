Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях... Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным изитом, передает БелТА.

Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.

Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

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