Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным изитом, передает БелТА.
Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.
Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко назвал жителей России братьями
— В Белоруссии заявили об отсутствии договоренностей с Россией по газу и нефти