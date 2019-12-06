Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться тет-а-тет с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому не встречаться наедине с главой России Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о возможной встрече двух лидеров сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, формат встречи Путина и Зеленского будет уточнен ближе к саммиту.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Порошенко в блоге в одном из местных СМИ.

Кроме того, бывший украинский лидер посоветовал своему приемнику не затрагивать «газовый вопрос» в ходе «нормандского саммита». Порошенко считает, что это позволит России «сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

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