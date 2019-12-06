Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться тет-а-тет с Путиным

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru» Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru»
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж «Газеты.Ru»
AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому не встречаться наедине с главой России Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о возможной встрече двух лидеров сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, формат встречи Путина и Зеленского будет уточнен ближе к саммиту.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Порошенко в блоге в одном из местных СМИ.

Кроме того, бывший украинский лидер посоветовал своему приемнику не затрагивать «газовый вопрос» в ходе «нормандского саммита». Порошенко считает, что это позволит России «сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

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