Лукашенко: Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, и никогда не войдет в состав любого другого государства, даже России, передает БелТА.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — сообщил белорусский лидер.

Об этом Лукашенко сказал в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуссии шестого и седьмого созывов.

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