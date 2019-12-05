Лукашенко: Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается сдавать независимость и суверенитет страны, и никогда не войдет в состав любого другого государства, даже России, передает БелТА.
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — сообщил белорусский лидер.
Об этом Лукашенко сказал в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуссии шестого и седьмого созывов.
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