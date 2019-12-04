Прокурор попросил приговорить к 6 годам экс-депутата Рады за нападение на посольство РФ
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Прокурор попросил суд приговорить к шести годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прошу назначить Рудьковскому наказание в виде шести лет колонии общего режима», — сказал прокурор.
Отмечается, что данное дело по просьбе бывшего парламентария рассматривается в особом порядке.
Ранее Рудьковский полностью признал свою вину в нападении на российское диппредставительство.
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