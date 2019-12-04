В Совфеде прокомментировали новый отказ в визах США делегации из России

В Совете Федераций заявили, что отказ в американских визах делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД вновь бьет по двусторонним отношениям и не останется без ответа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

«И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему «Россия первая начала»... думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — сказал сенатор.

Он также отметил, что Москва не станет инициатором подобных «репрессалий».

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