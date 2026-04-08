Названа причина массового отравления детсадовцев в Петербурге и Ленобласти

78.ru: причиной отравления петербургских детсадовцев стало мясо цыплят
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вспышка сальмонеллеза в частных детсадах сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленобласти могла произойти из-за зараженного мяса цыплят-бройлеров, сообщает местное издание 78.ru со ссылкой на предварительные итоги расследования Роспотребнадзора.

Проверка охватила поставлявшую продукты фирму «Лидер Групп» и организовывавшую питание в детсадах компанию «Альфа Групп». У поставщика были выявлены нарушения санитарных норм: сотрудники не проходили медобследование и инструктаж по гигиене, а на рабочих местах отсутствовали средства для дезинфекции.

Роспотребнадзор провел лабораторный анализ проб поставленного «Лидер Групп» мяса цыплят-бройлеров от «Васильевской птицефабрики», которая находится в Пензенской области. В образцах была обнаружена сальмонелла. В результате ведомству пришлось изять из оборота полтонны опасного пищевого сырья.

В «Альфа Групп» специалисты ведомства обнаружили нехватку оборудования и нарушения технологий — причем как приготовления продуктов питания, так и их хранения при транспортировке в детсады. В частности, блюда недостаточно охлаждались при перевозке и не были снабжены маркировкой о сроке годности. На складе компании нашли просрочку, а в штате — работников без медицинских документов. По итогам проверки три площадки фирмы временно прекратили работу.

От отравления пострадали около 50 человек — по двое-трое из каждого детсада, которых в сети «Эрудит» насчитывается 17. Все они закрыты для дезинфекции. У заболевших, среди которых есть воспитанники и сотрудники, диагностированы сальмонеллез, энтеровирус и гастроэнтерит.

Ранее петербургские школьники массово слегли с отравлением.

 
