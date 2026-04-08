На Урале скучавший по партнерше осужденный сбежал из колонии ради встречи с ней

Baza: на Урале осужденного поймали после побега ради встречи с возлюбленной
Алексей Никольский/РИА Новости

Заключенный решился на побег из уральской колонии-поселения ради встречи с возлюбленной. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в учреждении 34-летний житель Первоуральска оказался после нескольких краж. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Отбывая срок, он якобы соскучился по партнерше, поэтому решил сбежать. Проделав отверстие в заборе, он сбежал в лес, затем поймал попутку и приехал в населенный пункт, где его встретила возлюбленная.

«Свидание пары прервали сотрудники ГУФСИН, которые нашли беглеца по горячим следам», – сообщается в публикации.

После возвращения в колонию беглеца отправили в штрафной изолятор. В отношении мужчины после произошедшего возбудили уголовное дело. Ему могут добавить четыре года лишения свободы.

До этого в Узбекистане мужчину поймали после побега из колонии. Находясь в бегах, он жестоко надругался над третьеклассницей. Он стал фигурантом нового дела.

Ранее рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы по связанным простыням.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!