На Урале скучавший по партнерше осужденный сбежал из колонии ради встречи с ней

Baza: на Урале осужденного поймали после побега ради встречи с возлюбленной

Заключенный решился на побег из уральской колонии-поселения ради встречи с возлюбленной. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в учреждении 34-летний житель Первоуральска оказался после нескольких краж. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Отбывая срок, он якобы соскучился по партнерше, поэтому решил сбежать. Проделав отверстие в заборе, он сбежал в лес, затем поймал попутку и приехал в населенный пункт, где его встретила возлюбленная.

«Свидание пары прервали сотрудники ГУФСИН, которые нашли беглеца по горячим следам», – сообщается в публикации.

После возвращения в колонию беглеца отправили в штрафной изолятор. В отношении мужчины после произошедшего возбудили уголовное дело. Ему могут добавить четыре года лишения свободы.

