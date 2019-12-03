Белый дом ответил на доклад демократов по импичменту Трампа

В Белом доме прокомментировали текст выпущенного демократами конгресса доклад по расследованию к импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм подчеркнул, что расследование демократов не содержит доказательств нарушений в деятельности американского лидера.

Он подчеркнул, что документ представляет собой «разочарование» представителей конгресса. Сам импичмент, по его мнению, является «однобоким» и «фальшивым» процессом.

«Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования», — сказал Гришэм.

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