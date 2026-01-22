Над Курской областью уничтожили 22 беспилотника ВСУ за три часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, попытки атак были зафиксированы в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа, уточнили в министерстве.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над двумя российскими регионами. По информации ведомства, с 15:00 до 16:00 два беспилотника были сбиты над Белгородской областью и еще два — над Крымом.

Накануне ВСУ нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлекались 97 человек и 29 единиц техники. Два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько человек пострадали.

Ранее Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми беспилотниками.