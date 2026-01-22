Размер шрифта
Армия

Над Курской областью уничтожили 22 беспилотника ВСУ за три часа

Минобороны: системы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Курской областью
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, попытки атак были зафиксированы в период с 20:00 по 23:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа, уточнили в министерстве.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над двумя российскими регионами. По информации ведомства, с 15:00 до 16:00 два беспилотника были сбиты над Белгородской областью и еще два — над Крымом.

Накануне ВСУ нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлекались 97 человек и 29 единиц техники. Два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько человек пострадали.

Ранее Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми беспилотниками.

