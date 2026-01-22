Кортеж американской делегации прибыл в Кремль

Кортеж спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

У него состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во встрече также примет участие зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. Ожидается, что стороны будут обсуждать конфликт на Украине и «Совет мира» американского лидера. Кроме того, по данным Financial Times, Уиткофф и Кушнер должны предложить президенту РФ провести трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января.

Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву.

Воздушное судно, на борту которого находился Уиткофф, принимавший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, вылетело из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 мск), взяв курс на российскую столицу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер по московскому времени.

22 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.