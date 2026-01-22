Кортеж с американской делегацией выехал из аэропорта в сторону Кремля

Кортеж с Уиткоффом выехал из «Внуково» в сторону Кремля

Кортеж со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом выехал из аэропорта «Внуково» в сторону Кремля. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Это уже седьмой визит спецпосланника президента США в Москву», — говорится в публикации.

Вместе с ним в Россию прилетел зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Делегация из США приехала на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт на Украине, а также «Совета мира» Дональда Трампа.

Воздушное судно, на борту которого находился Уиткофф, принимавший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, вылетело из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 мск), взяв курс на российскую столицу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер по московскому времени.

22 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.