Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

Стало известно, при каком условии депрессия вызывает набор веса

Biological Psychiatry: атипичная депрессия имеет собственную биологическую природу
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Атипичная депрессия может быть не просто вариантом одного и того же заболевания, а самостоятельным биологическим подтипом с особыми генетическими рисками и иной реакцией на лечение. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав крупные генетические и клинические данные. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Депрессию часто воспринимают как единое расстройство, однако на практике пациенты сталкиваются с разными наборами симптомов и по-разному отвечают на терапию. Часть людей быстро чувствует улучшение на фоне стандартных антидепрессантов, тогда как у других заболевание приобретает затяжной характер. Авторы новой работы сосредоточились на атипичной депрессии — форме, для которой характерны так называемые «обратные» симптомы: повышенная сонливость и набор веса, в отличие от бессонницы и снижения массы тела при классическом течении болезни.

Команда использовала данные масштабного проекта Australian Genetics of Depression Study, включающего почти 15 тысяч человек с депрессивными расстройствами. Участники предоставили образцы ДНК и подробно описали симптомы и опыт лечения. Около 21% из них соответствовали критериям атипичной депрессии.

Генетический анализ показал, что у этой группы иной профиль рисков. У таких пациентов чаще выявлялась наследственная предрасположенность не только к депрессии, но и к синдрому дефицита внимания с гиперактивностью и биполярному расстройству, а также к метаболическим нарушениям — повышенному индексу массы тела, диабету второго типа и воспалительным процессам. Отдельно исследователи отметили связь с нарушением циркадных ритмов: генетически люди с атипичной депрессией чаще оказывались «совами».

Эти особенности отражались и на лечении. Пациенты с атипичной депрессией реже сообщали об эффективности наиболее распространённых антидепрессантов — СИОЗС и СИОЗСН — и значительно чаще сталкивались с побочными эффектами, прежде всего с набором веса и выраженной сонливостью.

«Депрессия — это не одно заболевание, а несколько траекторий с разными биологическими механизмами», — отметила ведущий автор исследования Мирим Шин из Сиднейского университета. По ее словам, выявленные различия указывают на то, что атипичная депрессия требует иного терапевтического подхода, а не стандартного подбора препаратов методом проб и ошибок.

Ранее была опровергнута главная теория о природе болезни Альцгеймера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683773_rnd_7",
    "video_id": "record::c0ecc9eb-41a8-409d-8cc5-0b51de32f8ef"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+