Стало известно, при каком условии депрессия вызывает набор веса

Атипичная депрессия может быть не просто вариантом одного и того же заболевания, а самостоятельным биологическим подтипом с особыми генетическими рисками и иной реакцией на лечение. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав крупные генетические и клинические данные. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Депрессию часто воспринимают как единое расстройство, однако на практике пациенты сталкиваются с разными наборами симптомов и по-разному отвечают на терапию. Часть людей быстро чувствует улучшение на фоне стандартных антидепрессантов, тогда как у других заболевание приобретает затяжной характер. Авторы новой работы сосредоточились на атипичной депрессии — форме, для которой характерны так называемые «обратные» симптомы: повышенная сонливость и набор веса, в отличие от бессонницы и снижения массы тела при классическом течении болезни.

Команда использовала данные масштабного проекта Australian Genetics of Depression Study, включающего почти 15 тысяч человек с депрессивными расстройствами. Участники предоставили образцы ДНК и подробно описали симптомы и опыт лечения. Около 21% из них соответствовали критериям атипичной депрессии.

Генетический анализ показал, что у этой группы иной профиль рисков. У таких пациентов чаще выявлялась наследственная предрасположенность не только к депрессии, но и к синдрому дефицита внимания с гиперактивностью и биполярному расстройству, а также к метаболическим нарушениям — повышенному индексу массы тела, диабету второго типа и воспалительным процессам. Отдельно исследователи отметили связь с нарушением циркадных ритмов: генетически люди с атипичной депрессией чаще оказывались «совами».

Эти особенности отражались и на лечении. Пациенты с атипичной депрессией реже сообщали об эффективности наиболее распространённых антидепрессантов — СИОЗС и СИОЗСН — и значительно чаще сталкивались с побочными эффектами, прежде всего с набором веса и выраженной сонливостью.

«Депрессия — это не одно заболевание, а несколько траекторий с разными биологическими механизмами», — отметила ведущий автор исследования Мирим Шин из Сиднейского университета. По ее словам, выявленные различия указывают на то, что атипичная депрессия требует иного терапевтического подхода, а не стандартного подбора препаратов методом проб и ошибок.

