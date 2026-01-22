Размер шрифта
Ники Минаж может остаться бездомной из-за суда над мужем

Дом рэперши Минаж выставят на продажу, если она не оплатит судебный долг мужа
Mario Anzuoni/Reuters

Тринидадская рэперша Ники Минаж может остаться бездомной из-за суда над ее мужем Кеннетом Петти. Как пишет Daily Mail, она может потерять свой особняк в Калифорнии (США) ценой $20 млн.

Дело на Петти завели в 2022 году, после инцидента с нападением Петти на бывшего охранника звезды Томаса Виденмюллера в 2019 году во время концерта в Германии. От рэперши потребовали выплаты $503 тысяч в качестве компенсации пострадавшему под угрозой потери права собственности на дом.

Минаж напрямую связана с делом, поскольку Виденмюллер назвал ее имя как виновницы потасовки.

С момента вынесения судебного решения Минаж не предпринимала никаких попыток расплатиться, а в ноябре 2025 года года судья, занимающаяся этим делом, заявила, что рассматривает возможность продажи особняка рэперши.

Если артистка не выплатит Виденмюллеру всю нужную сумму в январе, она может потерять дом.

Адвокат охранника Пол А. Сасо признал, что принудительная продажа дома Ники Минаж может быть экстремальной мерой.

«Хотя и вызывает сожаление тот факт, что требуется такая экстраординарная мера, как принудительная продажа жилья Минаж, этот итог целиком является результатом ее непримиримого нежелания платить», — сказал адвокат, напомнив, что состояние звезды приближается к $200 млн.

Охранник Томас Виденмюллер был начальником охранной бригады на концерте, проходившем в Германии в марте 2019 года. Он утверждает, что Минаж разозлилась на то, что на сцену допустили поклонника.

Ники сначала обругала охранницу, и та расплакалась. После рэперша накричала на Виденмюллера, якобы бросив в него туфлей. Позже его вызвали в гримерку Минаж, чтобы поговорить об инциденте, и Кеннет Петти нанес охраннику удар в лицо, сломав челюсть. Пострадавший перенес более 10 операций.

