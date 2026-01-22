Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Водитель авто сбил десятилетнюю девочку в Бурятии, пытаясь не наехать на собаку

В Бурятии водитель сбил девочку, пытаясь не наехать на собаку
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Бурятии мужчина за рулем авто сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщает АТВ.

Инцидент произошел на улице Очирова в селе Баргузин. Водитель машины во время движения увидел на дороге собаку и решил ее объехать, однако он не справился с управлением. Машину занесло — автомобилист сбил школьницу, а затем врезался в столб.

После произошедшей аварии девочку доставили в медицинское учреждение. В результате случившегося она получила травму — растяжение голеностопного сустава. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Информации о состоянии водителя после инцидента не поступало.

До этого в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части. После этого малолетний быстро поднялся и ушел с дороги.

Ранее в Татарстане водитель Opel раздавил человека на дороге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687589_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+