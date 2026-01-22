Водитель авто сбил десятилетнюю девочку в Бурятии, пытаясь не наехать на собаку

В Бурятии водитель сбил девочку, пытаясь не наехать на собаку

В Бурятии мужчина за рулем авто сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщает АТВ.

Инцидент произошел на улице Очирова в селе Баргузин. Водитель машины во время движения увидел на дороге собаку и решил ее объехать, однако он не справился с управлением. Машину занесло — автомобилист сбил школьницу, а затем врезался в столб.

После произошедшей аварии девочку доставили в медицинское учреждение. В результате случившегося она получила травму — растяжение голеностопного сустава. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Информации о состоянии водителя после инцидента не поступало.

