Гигантский организм неизвестной природы поставил ученых в тупик

Огромные окаменелые структуры, оставленные организмом под названием Prototaxites, уже более 165 лет остаются одной из самых странных загадок палеонтологии. Новое исследование британских ученых показало, что Prototaxites не относится ни к одной известной сегодня группе живых существ и представляет собой полностью вымершую ветвь эукариот. Работа опубликована в журнале Science.

Prototaxites обитал около 400 млн лет назад, в конце силурийского и начале девонского периода. В то время ландшафт Земли был покрыт примитивными растениями — хвощами, папоротниками и их древними родственниками. На их фоне особенно выделялись гигантские, неветвящиеся «стволы» высотой до 8 метров, происхождение которых долгое время оставалось неясным.

Первые находки на побережье залива Гаспе в Канаде в XIX веке геолог Джон Уильям Доусон принял за сгнившие деревья и назвал организм «первой хвойной». Однако в 2001 году палеонтолог Фрэнсис Хьюбер из Национального музея естественной истории пришел к выводу, что Prototaxites, скорее всего, был гигантским грибом. Эта гипотеза долгое время считалась основной.

Сомнения возникли после более детального изучения микроструктуры окаменелостей. Новая работа, выполненная группой исследователей под руководством палеоботаника Александра Хетерингтона из Эдинбургского университета, показала, что анатомия и химический состав Prototaxites не соответствуют ни грибам, ни растениям, ни водорослям, ни лишайникам.

Ученые проанализировали несколько фрагментов вида Prototaxites taiti и последовательно исключили все возможные варианты. Уникальное строение трубчатых структур не совпадает с известной анатомией грибов, химический «отпечаток» не характерен для растений или водорослей, а наличие клеточных стенок исключает животную природу организма.

«Мы не можем отнести Prototaxites ни к одной современной линии живых существ», — отметили авторы работы. По их мнению, наиболее корректно рассматривать его как представителя полностью вымершей и ранее неописанной группы эукариот.

Что именно привело к исчезновению этих гигантских организмов, остается неизвестным. Prototaxites, по словам исследователей, служит напоминанием о том, что эволюция — это череда экспериментов, многие из которых не оставили после себя потомков.

