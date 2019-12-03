В ГД прокомментировали призыв главы Литвы признать Россию угрозой

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова президента Литвы Гитанас Науседа о признании России угрозой мирового порядка. Об этом сообщает RT.

Он связал данное заявление с высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Представитель Госдумы также подчеркнул, что российская система безопасности носит оборонительный характер, поэтому «российской угрозы», о которой также говорят и в США, не существует.

По мнению Водолацкого, страны Прибалтики совместно с Украиной и Польшей «нагнетают» обстановку, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций.

«Мы заявляли о том, что НАТО продвигается к границам России и нам необходимо создавать мощную систему безопасности своего государства», — подчеркнул депутат.

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