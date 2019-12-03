Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против народа

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко зачитала с трибуны манифест Объединенного штаба защиты украинской земли, сообщает «Интерфакс».

Во время своего выступления депутат отметила, что миллионы украинцев считают распродажу земли угрозой национальной безопасности. Она назвала решение ввести рынок земель сельскохозяйственного назначения преступлением и призвала провести расследование деятельности людей, которые «стоят за этой аферой».

При этом глава «Батькивщины» заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обещал принимать решения на базе всенародного референдума, однако не выполняет данное обещание. Она назвала действия Зеленского «заговором против украинского народа».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины поддержала законопроект о разрешении продажи сельскохозяйственных земель украинцам, юридическим лицам и иностранцам.

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