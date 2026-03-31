Хронический стресс запускает развитие ревматоидного артрита в 35 лет, заявил врач

Врач Саакян: артрит может проявиться в 35 лет из-за хронического стресса

В последние годы ревматологи все чаще говорят о «омоложении» аутоиммунных заболеваний. Так, ревматоидный артрит может проявиться уже в 35 лет. Одним из факторов, которые могут ускорять развитие болезни, считается хронический стресс, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры факультетской терапии им. Нестерова Пироговского Университета Юрий Саакян.

«В последние годы ревматологи все чаще говорят об «омоложении» аутоиммунных заболеваний. Если раньше ревматоидный артрит и спондилоартриты традиционно ассоциировались с возрастом старше 50 лет, то сегодня первые симптомы нередко появляются уже в 35–45 лет. По мнению специалистов, это связано не столько с изменением самой болезни, сколько с трансформацией образа жизни и среды, в которой работает иммунная система современного человека», — объяснил ученый.

Одним из факторов, которые могут ускорять развитие болезни, считается хронический стресс.

«Длительное психоэмоциональное напряжение влияет на гормональную регуляцию и усиливает выработку провоспалительных цитокинов — молекул, поддерживающих воспалительный процесс. Со временем это может нарушать иммунную толерантность, когда иммунная система начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные.

Большое внимание исследователи сегодня уделяют и микробиому кишечника. Нарушение баланса микрофлоры, или дисбиоз, может усиливать воспалительные реакции и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний», — рассказал доктор.

Среди других факторов риска исследователи называют курение, загрязнение окружающей среды, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и частое применение антибиотиков, которые могут изменять состав микробиоты.

«Эти факторы способствуют формированию хронического низкоинтенсивного воспаления — состояния, повышающего вероятность аутоиммунных сбоев. Стоит отметить, что полностью предотвратить развитие ревматических заболеваний на сегодняшний день невозможно, однако ранняя диагностика и коррекция образа жизни позволяют существенно замедлить прогрессирование болезни», — заключил врач.

Ранее врач опровергла заявление Минздрава о том, что кофе негативно влияет на фертильность женщин.