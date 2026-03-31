«Погружаем во тьму за ваши деньги»: Захарова прокомментировала политику Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена меньше летать и экономить на топливе, назвав его «поражающим своей прогрессивностью». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Ранее издание Politico привело слова еврокомиссара по энергетике Йоргенсена, который предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии топлива в условиях кризиса из-за военной операции Израиля и США против Ирана.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», — прокомментировала это сообщение Захарова.

До этого официальный представитель МИД РФ назвала беспрецедентным по масштабам и разрушительности военно-политический кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран. Таким образом Захарова прокомментировала удар неопознанного беспилотника по резиденции президента Иракского Курдистана. Она подчеркнула, что Россия осуждает это нападение и считает, что его организаторы пытаются расширить географические рамки конфликта вокруг Ирана.

Ранее Захарова призвала участников конфликта в Персидском заливе не бить по гражданской инфраструктуре.