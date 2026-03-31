Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Погружаем во тьму за ваши деньги»: Захарова прокомментировала политику Евросоюза

Захарова: Стратегия ЕС в сфере энергетики — погружать людей во тьму
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена меньше летать и экономить на топливе, назвав его «поражающим своей прогрессивностью». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Ранее издание Politico привело слова еврокомиссара по энергетике Йоргенсена, который предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии топлива в условиях кризиса из-за военной операции Израиля и США против Ирана.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», — прокомментировала это сообщение Захарова.

До этого официальный представитель МИД РФ назвала беспрецедентным по масштабам и разрушительности военно-политический кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран. Таким образом Захарова прокомментировала удар неопознанного беспилотника по резиденции президента Иракского Курдистана. Она подчеркнула, что Россия осуждает это нападение и считает, что его организаторы пытаются расширить географические рамки конфликта вокруг Ирана.

Ранее Захарова призвала участников конфликта в Персидском заливе не бить по гражданской инфраструктуре.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
