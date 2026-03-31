Россиянам объяснили, как правильно выходить из поста, чтобы не попасть в реанимацию

Врач Нефёдова: выход из поста может закончиться панкреатитом и инфарктом

Для многих окончание многонедельного поста воспринимается как долгожданный финишный рывок в марафоне, за которым следует заслуженная награда в виде обильного застолья. Однако с точки зрения физиологии этот момент — один из самых опасных, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефёдова.

Пост — это не просто смена продуктов, это перестройка работы всей пищеварительной системы. За несколько недель снижается активность поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Когда на этот «замедленный» режим внезапно обрушивается жирная, жареная и калорийная пища, происходит настоящий гормональный и ферментативный взрыв.

«Резкое увеличение объема и жирности пищи стимулирует сокращения желчного пузыря и может у предрасположенных людей спровоцировать острый панкреатит или желчную колику», — предупреждает Нефёдова.

Кроме того, обильная трапеза после долгого перерыва — это удар не только по ЖКТ, но и по сердечно-сосудистой системе. Растяжение желудка большим объемом еды провоцирует рефлюкс, повышает артериальное давление и заставляет сердце биться чаще. Для людей с гипертонией или ишемической болезнью сердца праздничный ужин может закончиться гипертоническим кризом.

После длительного воздержания некоторые продукты становятся для организма настоящим испытанием. Их эксперт советует вводить максимально осторожно, небольшими порциями, не делая их основой первого же приема пищи. В список «риска» входят:

— жирные сорта красного мяса (свинина, баранина), колбасы и копчености;

— жареные блюда и концентрированные мясные бульоны;

— кондитерские изделия с обилием крема и сахара;

— алкоголь, особенно в сочетании с жирной едой.

Самая распространенная тактика «весь день не ем, жду праздничного ужина» — самая губительная. К вечеру чувство голода притупляет контроль, и человек съедает гораздо больше, чем может переварить его организм.

«Еще одна ошибка — строить тарелку почти полностью из рафинированных углеводов и жиров, игнорируя овощи и качественные источники белка», — отмечает диетолог.

Скорость поглощения пищи также играет роль: мозг не успевает получить сигнал о насыщении, и остановка происходит только тогда, когда желудок физически не может больше растягиваться.

Типичное переедание обычно сопровождается сонливостью, изжогой или вздутием, которые проходят сами собой. Но есть симптомы, которые Нефёдова называет поводом для немедленного обращения за медицинской помощью:

— интенсивная боль в верхней части живота или под ребрами справа, особенно если она отдает в спину или плечо;

— многократные приступы рвоты, которые не приносят облегчения;

— резкая слабость, холодный пот, сильное головокружение;

— одышка, чувство сдавления в груди, боль, уходящая в левую руку, шею или спину.

Такие состояния могут указывать на острый панкреатит, осложнение язвы или даже острый коронарный синдром (инфаркт), возникший на фоне пищевого стресса.

Чтобы выход из поста был безопасным, эксперт рекомендует придерживаться стратегии «малых шагов».

Дробность: организуйте 3–4 умеренных приема пищи в день. Избегайте огромных порций за один раз.

Баланс на тарелке: в каждый прием пищи добавляйте белок (рыбу, птицу, яйца или молочные продукты) и большое количество овощей.

Умные углеводы: вместо белой выпечки и сладостей выбирайте цельнозерновой хлеб, картофель или макароны из твердых сортов пшеницы.

Постепенность: сложные соусы и жирные деликатесы добавляйте в рацион по чуть-чуть, внимательно наблюдая за реакцией организма.

Водный режим: пейте достаточно чистой воды, стараясь избегать сладких газировок и пакетированных соков.

Проблемы могут начаться еще до выхода из поста, если рацион в течение шести недель был несбалансированным. Часто люди заменяют мясо булками и картошкой, из-за чего организм начинает испытывать дефицит железа, цинка, витамина B12 и омега-3.

«У людей, у которых уровни ферритина или витамина B12 изначально были на нижней границе нормы, пост может усилить дефицит. Это проявляется повышенной утомляемостью, выпадением волос и нарушением концентрации», — поясняет Нефёдова.

Если после поста вы чувствуете постоянную слабость и одышку при минимальной нагрузке, эксперт советует не списывать это на «весенний авитаминоз», а обратиться к врачу и проверить уровень ферритина и фолатов.

Главный принцип безопасного перехода — умеренность и разнообразие. Не пытайтесь за один день компенсировать все гастрономические ограничения прошлых недель. Ваша задача — постепенно «разбудить» ферментативную систему, не перегружая ее. Если вы планируете употреблять алкоголь, делайте это в минимальных количествах: спиртное в сочетании с жирной пищей — самый короткий путь к панкреонекрозу. Помните, что пост — это не разгон перед едой, а возвращение к привычному рациону должно быть таким же осознанным, как и сами ограничения, резюмировала врач.

