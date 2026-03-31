В Смоленской области уничтожено 15 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили на территории Смоленской области 15 беспилотников украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На места падений обломков дронов направлены оперативные службы.

Губернатор призвал граждан соблюдать меры безопасности и при обнаружении частей беспилотников не приближаться к ним.

Анохин напомнил, что в регионе действует запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, военных и других критически важных объектов.

30 марта в министерстве обороны РФ сообщили, что над российскими регионами были сбиты 98 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее власти Краснодара рассказали о последствиях атаки дронов на город.