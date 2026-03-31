Калининградка выпала из окна своей квартиры и разбилась незадолго до дня рождения

Жительница Калининграда выпала из окна квартиры и разбилась. Об этом стало известно «Клопс».

Трагедия произошла 27 марта. Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажного дома на улице Мариенко, где она жила с мужем. С какой высоты упала пострадавшая, не уточняется.

«Она не дожила несколько дней до своего 32-летнего дня рождения» — сообщил источник в экстренных службах региона.

В СУ СКР по региону начали проверку по факту инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, уголовное дело пока не возбуждено.

