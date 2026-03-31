В Иране заявили о перекрытии Ормузского пролива для судов с грузами во враждебные страны

Benoit Tessier/Reuters

Ни одно судно с грузами для враждебных Ирану стран не прошло через Ормузский пролив. Об этом, ссылаясь на иранский высокопоставленный источник, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

Собеседник телеканала подчеркнул, что с начала блокировки Тегераном Ормузского пролива ни одно судно, которое направлялось с грузами во враждебные Исламской Республике страны, не пересекало его и не пройдет по нему в будущем. Он пояснил, что ни одно судно не проходило через пролив без тщательной проверки документов и без соглашения с иранской стороной.

30 марта в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорилось, что судоходство через Ормузский пролив после начала боевых действий США и Израиля против Ирана уменьшилось более чем на 95%.

В этот же день американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Ранее в Иране анонсировали введение платы за проход через Ормузский пролив.

 
