Туристка изуродовала себе лицо, упав с квадроцикла

Туристка из США получила страшные увечья на экскурсии в джунглях Гондураса
Лицо американки превратилось в «фарш» после аварии на квадроцикле в джунглях, сообщает People.

В феврале 30-летняя Шонтанис Брукс из Техаса отправилась в круиз по Карибам. На экскурсии в Гондурасе она впервые села за руль квадроцикла ATV, отдав за поездку $120. Девушка двигалась со скоростью 32 км/ч и наехала на корень, после чего ее выбросило из сиденья. Брукс была в шлеме, но не умела управлять техникой и часто тормозила от страха.

«У нее были выбиты все зубы, а лицо было изрезано. Ее лицо выглядело как фарш, залитый кровью. Участок кожи у основания носа отделился от лица, и во рту были видны зубы, застрявшие в челюсти. Этот несчастный случай, такое изуродованное лицо, внушает ей ощущение, что она никогда не выйдет замуж и останется гадким утенком», — поделилась Колондра, мать девушки.

Медики с круизного лайнера направили Шонтанис в местную больницу. Там потребовали $5000, так как американка путешествовала без страховки, и лишь спустя восемь часов провели операцию на лице. 4 марта ее срочно эвакуировали во Флориду, где провели пластику лица и установили пластину в руку. Семья собирает деньги на оплату медицинских счетов, протезов и расходов на проживание через GoFundMe, поскольку Колондра в настоящее время не может работать, ухаживая за дочерью.

Ранее туристка едва не потеряла ноги после лодочной экскурсии на Филиппинах.

 
