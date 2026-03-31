Депутаты рассмотрят закон об уклонении от уплаты налогов

Правительство Росси внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты. Об этом сообщается в базе данных ГД.

Согласно законопроекту, банки обязаны будут передавать налоговым органам сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Также для целей налогообложения НДС документ вводит механизм определения цены по сделкам с отдельными товарами, ввозимыми с территории государств - членов Евразийского экономического союза, исходя из рыночного уровня цен на такие товары. Речь, в частности, идет о товарах, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

До этого сообщалось, что ФНС якобы начала считать банковский кешбэк инвестиционным доходом и взимать с него повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 15%. Так, в прошлом году житель России Никита Стариков, разместивший около 8 миллионов рублей на вкладах, получил уведомление от налоговой инспекции о доначислении НДФЛ.

Ранее в Госдуме рассказали о налоге на кешбэк.