Иранский посол Искандари: у Ирана проблемы с Зеленским, а не народом Украины
Иран не имеет претензий к народу Украины, но испытывает трудности во взаимоотношениях с президентом страны, Владимиром Зеленским. Об этом заявил посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари, сообщает ТАСС.

Комментируя недавний визит Зеленского в страны Ближнего Востока, Искандари отметил: «Мы не имеем никаких разногласий с украинским народом».

«У нас нет проблем с Украиной. Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель?» — высказался он.

В марте Владимир Зеленский посетил ряд государств Персидского залива, среди которых были Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. По итогам визита он объявил о достижении договоренностей с этими странами относительно расширения военного сотрудничества. Ключевым итогом стали соглашения об оборонном сотрудничестве, заключенные с Катаром и Саудовской Аравией.

