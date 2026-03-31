Спасатели сняли шашлычников со льдины на Волге

Сотрудники МЧС спасли в акватории Волги под Ярославлем компанию из четырех человек, устроивших пикник с шашлыком на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

«По прибытии специалисты установили, что на дрейфующей льдине находились четыре взрослых человека, трое мужчин и одна девушка. Граждан предупредили об опасности нахождения на тонком льду, на что они отреагировали отказом покидать свой ледяной плот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после профилактической беседы со спасателями нарушители решили покинуть свое место отдыха. Сначала на пульт дежурного инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Ярославлю поступила информация о том, что в районе деревни Сопелки на льдине на реке Волга якобы находятся семь детей. Патрульная группа выехала на место на катере с воздушной подушкой. Однако, при посадке инспекторы не обнаружили детей. На льдине оказались взрослые граждане, устроившие пикник.

До этого спасатели приостановили поиски пропавших в Ульяновске при переходе через Волгу подростков. В ведомстве отметили, что поиски, которые на данный момент не дали результатов, временно остановлены. Двое подростков 2011 года рождения устроили ночной переход по льду Волги 23 марта и пропали.

Ранее в Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
