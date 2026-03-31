Треть россиян сталкивались с ошибками в результатах анализов

Более трети (34%) россиян хотя бы однажды получали некорректные результаты медицинских анализов. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного ГК «ДИАКОН». «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

В результате 56% пациентов приходилось пересдавать анализы. Половина людей делала это неоднократно.

31% опрошенных связывают допущенные ошибки с человеческим фактором – низкой квалификацией лаборанта. 29% респондентов считают основной причиной некорректных результатов некачественное оборудование или реагенты, которые использует лаборатория. Еще 24% связывают ошибки с неправильной подготовкой к сдаче анализов, а 16% видят причину в нарушениях условий транспортировки биоматериала.

Основным критерием при выборе медучреждения остается стоимость анализов – на ее значимость указали 33% респондентов. На втором месте – территориальная доступность лаборатории (28%). 14,5% опрошенных обращают внимание на используемые тест-системы. Еще 12% ориентируются на известность лаборатории, и столько же – ходят сдавать анализы в одно и то же место по привычке.

Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН»:

«Статистика, к сожалению, подтверждает то, с чем мы в профессиональном сообществе боремся годами. Проблема достоверности лабораторных исследований – это комплексный вызов. Когда каждый третий пациент сталкивается с ошибками, доверие к диагностике падает. На мой взгляд, нужно повышать уровень информированности граждан о важности выбора лаборатории и правильной подготовки к сдаче анализов. Только комплексный подход – обучение персонала, обновление оборудования и работа с пациентами – позволят снизить число ошибок и повысить доверие к лабораторной диагностике».

Ранее были названы дорогие, но часто бесполезные анализы при обследовании у эндокринолога.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
