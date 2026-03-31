Американец выиграл в лотерею $158 тысяч благодаря ошибке продавца

Житель США сорвал куш в лотерее благодаря ошибке продавца, передает UPI.

В середине марта житель округа Лейк в штате Огайо заехал в продуктовый магазин в Пейнсвилле и попросил у кассира пять билетов EZPLAY Quick Spot по $1 и один за $5.

Однако продавец ошибся и выдал ему билет за $10. Мужчина оставил его себе, а позже проверил и узнал, что выиграл джекпот в $158 585 (почти 12,9 млн рублей — прим. ред.).

Теперь победитель планирует оплатить счета, начать инвестировать и помочь внукам. Как уточняется, продавец, допустивший «ошибку», получит премию за продажу счастливого билета.

