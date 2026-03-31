Три человека получили ранения в результате перестрелки в Дагестане

В Дагестане в перестрелке пострадали три человека

В результате стрельбы в дагестанском селе Нижний Дженгутай, расположенном вблизи Буйнакска, пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Минздраве региона.

«Трое человек получили ранения разной степени тяжести во время перестрелки недалеко от Буйнакска, в с. Нижний Дженгутай», — говорится в сообщении.

Сначала раненым была оказана первая помощь в Буйнакской центральной городской больнице. Позже их перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского для дальнейшего лечения.

На данный момент их жизни ничего не угрожает: двое из пострадавших перенесли операцию и находятся под наблюдением в условиях интенсивной терапии, а третий направлен на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Дагестане двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения при попытке остановить конфликт. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель села Нижний Дженгутай. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задача которой – выяснить все обстоятельства инцидента, проинформировали в МВД региона.

