Силы ПВО поразили 4 БПЛА в небе над Ленобластью

Губернатор Дрозденко: в небе над Ленобластью поражены 4 БПЛА

Российские средства ПВО поразили 4 БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«4 БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти. Боевая работа продолжается», — сообщил чиновник.

В связи с этим в аэропорту Пулково временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов.

«В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении Росавиации.

Вместе с тем Дрозденко объявил об угрозе появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над всей территорией региона.

Предупреждение о воздушной опасности ранее было объявлено для трех районов Ленинградской области: Лужского, Киришского и Тосненского.

В ночь с 28 на 29 марта в Ленинградской области была объявлена угроза с воздуха. Силы ПВО сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее были введены ограничения в четырех аэропортах.