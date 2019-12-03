Премьер Финляндии подал в отставку из-за почтового скандала

Президент Финляндии Саули Ниинистё
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Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку премьера Антти Ринне, сообщает Reuters.

Ниинисте попросил кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке премьера Финляндии из-за почтового скандала.

Кризис разгорелся после забастовки почтальонов 27 ноября. После этого правящую партию СДП обвинили в бездействии.

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СМИ сообщили о возможной отставке премьера Финляндии из-за почтового скандала