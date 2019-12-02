Россия призвала НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Британии

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва обратилась к НАТО с призывом пересмотреть отношения накануне саммита альянса, который пройдет в Лондоне. Об этом сообщает Channel 4.

Он подчеркнул, что Россия не угрожает безопасности Североатлантического альянса, а также добавил, что у страны есть разногласия с другими государствами, поскольку Москва не всегда согласна с той линией, которую проводят Вашингтон, Лондон и другие страны в пользу собственным интересам.

Кроме того, посол назвал сообщения о «российской угрозе» «своего рода фейком», отметив, что Россия не занимается наращиванием военной силы, а следит за действиями альянса и реагирует на них.

«Однако речь идет о политических противоречиях, не имеющих никакого отношения к серьезным военным вопросам», — подчеркнул Келин.

Российский посол заявил, что страна заинтересована в том, чтобы наладить отношения с НАТО, а также указал на отсутствие такого желания у Великобритании.

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