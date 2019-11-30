На Украине оценили слова Володина об угрозе потери страной ряда территорий

Лидер общественного движения русских украинцев «Парус» телеведущий Юрий Кот прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда областей Украины из состава страны. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Телеведущий призвал обратить внимание на то, с каким тоном Володин озвучил свою позицию. По его мнению, политик из России говорит «по-доброму, по братски: «Ребята, уймитесь»». Украинский общественный деятель также сравнил слова председателя Госдумы со словами Иосифа Сталин к Никите Хрущеву, с наследниками которого Володин сравнил власть на Украине: «Уймись, дурак».

«Вы же сами, собственными руками, собственной глупостью, безумием и туполобием разрушаете свое государство», — высказался Кот.

Он также подчеркнул, что направления сторону России, Польши, Венгрии и Румынии выделяются неслучайно, поскольку территории Украины будут «дрейфовать» в этих направлениях после того как страна «сама себя разорвет».

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