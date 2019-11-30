Премьер-министр Ирака назвал свою отставку шагом к прекращению кризиса в стране
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Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди рассказал о поданном в парламент страны заявлении об отставке. Об этом сообщает телеканал Аljazeera.
Он заявил, что его отставка необходима для урегулирования кризиса в Ираке. Кроме того, премьер обратился к депутатам с просьбой выбрать кандидата на его замену как можно скорее.
«Страна в ее нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления в ее повседневной деятельности», — добавил Абдул-Махди.
Иракский премьер также подчеркнул, что правоохранительные органы в ходе продолжающихся с октября уличных протестов обращались с демонстрантами ка с мирными гражданами, однако уточнил, что были и исключения.
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