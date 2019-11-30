Бросивший 15 лет назад яйцо в Януковича стал большим чиновником на Украине

Виктор Романюк, в 2004 году бросивший яйцо в бывшего украинского президента Виктора Януковича, получил должность заместителя губернатора Ивано-Франковской области. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Facebook.

По мнению главы ведомства, Романюк — «очень светлый, умный и принципиальный» человек.

Криклий предположил, что тот покажет себя «эффективным менеджером».

В свою очередь один из пользователей сети пошутил по поводу такого назначения, отметив, что «такими темпами скоро и яйцу которое летело в Януковича должность найдется».