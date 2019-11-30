Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по его импичменту
Глава комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер заявил, что президенту США Дональду Трампу дают время на принятие решения о даче показаний в конгрессе. Об этом говорится на сайте комитета.
Как отмечается, Надлер направил Трампу соответствующее письмо. В нем он попросил президента ответить по поводу его участия в слушаниях по делу об его импичменте до вечера 6 декабря.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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