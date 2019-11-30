Жириновский считает ошибкой России вывод войск из Восточной Европы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает вывод российских войск из Восточной Европы ошибкой. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, когда военные России находились в восточной части Европы, никто не сносил памятники русским героям Великой Отечественной войны и не ставил новые, посвященные генералу-предателю Андрею Власова.

«Это отвратительно», — признался Жириновский.

Он отметил, что во время нахождения русской армии в Восточной Европе все боялись бы даже говорить про «подлецов вроде Власова».

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