Украинская делегация во второй раз пыталась сорвать выступление РФ в ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что украинская делегация попыталась во второй раз сорвать выступление депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом пишет РИА «Новости».

Она рассказала, что на втором дне форума Бальбека четыре раза прерывала украинская делегация.

«Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», — пояснила она.

Однако, на этот раз у него все же получилось выступить.

Гридчина уточнила, что свою речь депутат Госдумы выстроил вокруг вопроса соблюдения прав крымских татар в Крыму.

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