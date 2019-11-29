Срыв выступления российской делегации в ООН попал на видео

Попытка украинской делегации сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН попала на видео, сообщает РИА «Новости».

На запись попал момент, когда в ходе заседания слово передали России, и как только Бальбек начал речь, члены украинской делегации начали кричать и стучать кулаками по столу.

Председатель форума пытался успокоить политиков, но безуспешно.

Как отметил Бальбек, инцидент сорвал российское выступление.

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