Срыв выступления российской делегации в ООН попал на видео
Попытка украинской делегации сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН попала на видео, сообщает РИА «Новости».
На запись попал момент, когда в ходе заседания слово передали России, и как только Бальбек начал речь, члены украинской делегации начали кричать и стучать кулаками по столу.
Председатель форума пытался успокоить политиков, но безуспешно.
Как отметил Бальбек, инцидент сорвал российское выступление.
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