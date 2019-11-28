Макрон заявил о необходимости «ясного и прочного» диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к ясному и прочному диалогу с российским государством, так как это представляет интерес для Европы, передает РИА «Новости».

Макрон пояснил, что в современном мире, который подвергся изменениям, необходимо вернуться к некоторым важным темам.

«Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией», — заявил французский лидер.

Он отметил, что хотел бы придать этому диалогу динамики. И обратил внимание, что Россия географически является Европой, что необходимо учитывать.

Кроме того, по его словам, диалог с российским государством представляет интерес для мира и стабильности в Европе.

Ранее глава французского государства заявил, что отталкивать Россию от Европы является большой стратегической ошибкой, поскольку без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Смерть мозга НАТО»: Макрон призвал к диалогу с Россией

— Не упустить шанс: посол Франции призвала укреплять отношения с РФ