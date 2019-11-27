Эксперт: практика побеждает любые деструктивные технологии

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал принятие Мосгордумой городского бюджета. При этом поддержали бюджет все, в том числе и коммунисты.

«Слава богу, что приняли. Шутки шутками, но это серьезный вопрос, связанный с жизнедеятельностью 15 миллионного мегаполиса. Это ответственное дело. И хорошо, что его приняли.

То, что все эти замечательные депутаты из так называемого «унылого голосования», извините за каламбур, я имею ввиду тех, кто по проекту Навального «Умное голосование» [прошел в Мосгордуму], также поддержали.

Много было разговоров о том, что они будут голосовать перпендикулярно мнению или перпендикулярно логике городских властей, и вот мы уж тогда точно устроим там, неизвестно что. А в итоге мы видим, что практика собственно побеждает любые деструктивные технологии.

И те люди, которые благодаря, в том числе усилиям Навального и прочих, оказались в качестве депутатов Московской городской думы, достаточно быстро втянулись в процедуру. Понятно, что не может городской депутат быть против городской жизни, быть против городского хозяйства, против городского управления. А город, я имею ввиду Москва, — это достаточно сложно управляемый мегаполис», — отметил Мартынов.