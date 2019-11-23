Politico: документы Госдепа США доказывают контакты Помпео с Джулиани

Госдепартамент США опубликовал документы, которые свидетельствуют о связи государственного секретаря Майка Помпео с личным адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента. Об этом сообщает издание Politico.

Как отмечается, на 100 страницах документов приведены сведения, которые говорят о неоднократных встречах Помпео и Джулиани, переговоры организовывал чиновник Белого дома (имя не сообщается).

Материалы опубликованы в рамках судебного процесса, инициированного некоммерческой организацией American Oversight, которая требовала обнародовать записи, связанные с действиями Трампа по Украине.

В письме от 27 марта указано, что экс-личная помощница главы США Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда адвоката «пыталась, но не смогла сделать это по обычным каналам».

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