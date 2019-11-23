Стали известны детали разговора Лаврова и Салливана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост американского посла в России Джоном Салливаном на полях министерской встречи G20 в Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД заявил, что во время переговоров с Салливаном обсудил проблемы взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

Отмечается, что встреча G20 проходит в японской Нагое.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — отметил Лавров.

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