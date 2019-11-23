Педерсен выразил намерение встретиться с Лавровым
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Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил намерение о проведении встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что надеется на присутствие заместителя главы МИД СергеяВершинина в рамках встречи.
«Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым и Вершининым в ближайшее время», — заявил Педерсен.
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