На Украине возбудили дело из-за слежки СБУ за депутатами Рады

Украинское Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников и руководства Службы безопасности страны о слежке за депутатами Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает RT.

Отмечается, что возбудить дело потребовали народные депутаты после того, как в СМИ появилась информация, что департамент «К» СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и самих депутатах.

Там уточнили, что данная информация подтверждается фактами об использовании должностными лицами своего служебного положения и оказании «незаконного влияния» на депутатов для того, чтобы помешать им выполнять свои обязанности.

Реакции службы безопасности пока не поступало.