Представитель Зеленского раскрыл подробности сценария по «возвращению Крыма»

Руководитель «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий «возвращения Крыма», передает РИА «Новости».

«Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях», — заявил Кориневич в ответ на вопрос, рассматривается ли Украиной применение военной силы для реализации «стратегии возвращения» Крыма.

По его словам, Украине известно, какое российское вооружение есть на полуострове.

Украинский политик Антон Кориневич заявил, что команда главы Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии «по возвращению Крыма». При этом он раскрыл один из шагов — концепцию «переходного правосудия».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме отреагировали на украинскую стратегию «возвращения» Крыма