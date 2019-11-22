Вучич прояснил вопрос с отменой визита в Россию из-за «шпионского скандала»
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет отменять запланированный визит в Россию из-за предполагаемого шпионского скандала, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Сербия намерена поддерживать доверительные отношения с Москвой.
«Нет, мы не думаем об этом», — сказал Вучич, отвечая на вопрос об отмене визита.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вучич поручил спецслужбам страны проверить информацию о возможной попытке вербовки офицера представителем военного атташата России после появления видео, на котором два человека общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке.
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