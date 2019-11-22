Вучич прояснил вопрос с отменой визита в Россию из-за «шпионского скандала»

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет отменять запланированный визит в Россию из-за предполагаемого шпионского скандала, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Сербия намерена поддерживать доверительные отношения с Москвой.

«Нет, мы не думаем об этом», — сказал Вучич, отвечая на вопрос об отмене визита.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вучич поручил спецслужбам страны проверить информацию о возможной попытке вербовки офицера представителем военного атташата России после появления видео, на котором два человека общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о попытках омрачить приезд Вучича в Москву

— Отношения не испортятся: Вучич рассказал о российском шпионе

— МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии