Лавров определил причину приостановки переговоров между КНДР и США

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что причиной паузы в переговорах Пхеньяна и Вашингтона является позиция США, требующих решения «всего и сразу», передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Северная Корея считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. В то время как американская сторона считает, что «им нужно все и сразу», а потому они будут думать, как поощрять КНДР.

Глава МИД уверен, что так не бывает и так не получится.

Министр также отметил, что Россия с КНР еще в 2017 году выдвинули инициативу, поощряющую движения сторон, прежде всего КНДР и США навстречу друг другу в плане укрепления доверия. И, по его мнению, до недавнего времени ситуация развивалась именно так, пока контакты не застопорились.

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