Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/312/12803312/upload-RTS2MOVV-pic905-895x505-56774.jpg">

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс прекратить «охоту на ведьм». Соответствующее заявление он написал на своей странице в Twitter.

«Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны», — сказал американский лидер.

«Охотой на ведьм» Трамп называет процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в США.

В стране разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал вторые слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

— Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа